Plusieurs travaux à prévoir sur le boulevard Talbot jusqu’en juillet

La circulation sur le boulevard Talbot, dans l’arrondissement de Chicoutimi, sera perturbée entre le 11 mai et le 10 juillet en raison de travaux de construction d’une piste cyclable.

Selon les informations transmises, aucune incidence n’est prévue sur la circulation du 11 au 15 mai. Toutefois, à compter du 18 mai et jusqu’au 29 mai, une entrave est annoncée sur la voie de droite en direction sud, entre le boulevard Barrette et la voie ferrée. Cette entrave sera en vigueur durant une partie de la soirée et la nuit, de 18 h à 7 h.

Ensuite, du 1er au 5 juin, les travaux se déplaceront dans le secteur de la voie ferrée. Durant cette période, les haut-parleurs habituellement utilisés pour signaler l’arrivée des trains seront hors fonction. Des signaux sonores temporaires seront donc installés afin d’avertir les automobilistes de l’approche des locomotives. Les 1er et 2 juin, la voie de droite en direction sud du boulevard Talbot, entre le boulevard Barrette et la rue du Sauvignon, sera fermée de 9 h à 11 h 30 ainsi que de 13 h 30 à 16 h.

Les interventions dans la zone de la voie ferrée reprendront par la suite du 8 au 12 juin. Des fermetures nocturnes additionnelles sont prévues les 8 et 9 juin pour la voie de gauche dans les deux directions, de 18 h à 6 h, puis les 10 et 11 juin pour la voie de droite, également dans les deux sens et aux mêmes heures.

Du 15 au 19 juin, la circulation sur le boulevard sera ponctuellement entravée et contrôlée par des signaleurs entre 9 h et 11 h 30 ainsi que de 13 h à 16 h. Finalement, du 22 juin au 10 juillet, les travaux entreront en phase de finalisation. La Ville de Saguenay précise qu’aucune incidence sur la circulation n’est prévue durant cette dernière étape, puisque les interventions se feront hors route.