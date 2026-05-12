Éducation des milieux marins : un partenariat France-Québec

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ), situé en Bretagne, s’associent pour développer des gestes de protection envers les littoraux chez les jeunes. Ce projet est également en partenariat avec le musée du Fjord et l’Océanopolis de Brest.

Selon le Quotidien, la charge de cette programmation de recherche intersectorielle sera menée par le professeur en développement de l’enfant de l’UQAC, Loïc Pulido, et par la professeure de psychologie de l’INSPÉ, Nathalie Bonneton-Botté.

Pour la première partie du projet, la somme de 50 000 $ a été offerte par le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et par le Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU) pour déterminer les tendances actuelles, s’il existe des interventions et quelles approches elles utilisent.

Les chercheurs auront du pain sur la planche, notamment en ce qui est de l’empathie pour la diversité marine. Selon Loïc Pulido, les enfants développent une empathie avec les espèces marines qui partagent un peu des propriétés avec nous et plus elles ont une forme symétrique, de grands yeux, plus elles sont mignonnes, et plus les enfants vont avoir tendance à vouloir les protéger.

De cette logique, l’empathie des enfants irait plutôt vers un béluga ou un phoque que pour le plancton ou les végétaux marins, qui sont essentiels à la diversité marine. Le professeur de l’UQAC mentionne finalement que des interventions éducatives pourront être mises en marche dans les milieux scolaires d’ici un an ou un an et demie.