Un nouveau directeur technique hockey pour assurer le bon développement du sport dans la région

La Ville de Saguenay et les Saguenéens de Chicoutimi ont annoncé, ce lundi 11 mai en conférence de presse, l’entrée en fonction de Simon Gaudreault, entraîneur-chef des Inuk de l’UQAC, au nouveau poste de directeur technique hockey. Celui-ci permettra d’accroître le développement des joueurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de favoriser une meilleure collaboration entre les différentes organisations de hockey régional.

Le projet nécessitera une somme de 360 000 $ sur une période de trois ans. Le montant provient d’une partie des excédents opérationnels des Saguenéens.

Pour le président des Saguenéens de Chicoutimi, Richard Letourneau, la tâche qu’exercera M. Gaudreault sera d’une grande importance.

« C’est une belle opportunité qui se présente. Ça va permettre aux jeunes de mieux performer et ça va nous donner la chance de les rejoindre et d’aller les chercher en plus grand nombre. »

En effet, le nouveau directeur technique hockey aura pour mandat d’outiller et de soutenir les entraîneurs, de structurer le développement des joueurs et d’assurer une cohérence dans les pratiques à l’échelle régionale, sur tous les paliers du hockey, allant du primaire jusqu’aux équipes universitaires.

« Je suis très heureux de voir que tous les partenaires impliqués ont accepté de collaborer. Il faut cesser le travail en silo, au bénéfice de nos jeunes hockeyeurs, et je suis certain que nous verrons rapidement les résultats. Le hockey d’élite régional était fragilisé et il fallait agir. Les conditions sont maintenant réunies pour bâtir quelque chose de solide et de durable », ajoute le maire de Saguenay, Luc Boivin.

Cette initiative marque le début d’une collaboration structurée et profitable entre les Saguenéens de Chicoutimi, les Inuk de l’Université du Québec à Chicoutimi, les Élites Midget AAA du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les Espoirs AAA, Hockey Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que les organisations mineures régionales qui en découlent.

Simon Gaudreault est entraîneur-chef de l’équipe de hockey masculin des Inuk de l’UQAC depuis 2022 et cumule une vaste expérience en développement du hockey régional. Il a occupé plusieurs rôles clés au sein des Saguenéens de Chicoutimi, de Hockey Québec, du Réseau du sport étudiant du Québec et de programmes de hockey scolaire et élite. Il est reconnu pour sa capacité à structurer des parcours cohérents favorisant à la fois la performance sportive et la réussite académique.

« Simon est un leader engagé dont le parcours et la connaissance fine des réalités du hockey régional incarnent parfaitement cette idée de productivité et de cohérence », ajoute le recteur de l’UQAC, Ghislain Samson.

Pour sa part, M. Gaudreault se dit prêt à remplir cette nouvelle mission.

« C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que j’accepte ce nouveau rôle de directeur du développement, tout en poursuivant mes fonctions chez les Inuk de l’UQAC. […] Ça va être un énorme défi qui va nécessiter des intervenants de qualité, beaucoup d’évaluation et de la confiance pour qu’on arrive tous ensemble aux résultats escomptés. »