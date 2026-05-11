La Course de nuit des Harfangs récolte plus de 30 000$

Plus de 150 coureurs ont pris part, vendredi dernier, à la 10e édition de la Course de nuit des Harfangs, organisée par la Fondation de l’École secondaire des Bâtisseurs, situé à Jonquière.

L’événement a permis d’amasser la somme impressionnante de 32 500 $, soit plus du triple de l’objectif initialement fixé. Cette somme profitera directement à la réussite éducative et à la persévérance scolaire des élèves de l’établissement.

Parmi les participants, près d’une centaine d’élèves ont joué un rôle clé dans la collecte de fonds, réussissant à amasser à eux seuls plus de 6 000 $.

« Des coureurs ont repoussé leurs limites pour offrir des possibilités à notre jeunesse. Cette générosité donne tout son sens à la mission de la Fondation et nous tenons à remercier les participants, les bénévoles et les partenaires qui ont contribué, de près ou de loin, à faire de cette soirée un succès retentissant », a lancé Étienne Perron, président du conseil d'administration de la Fondation.

Depuis 20 ans, les fonds recueillis lors de la Course de nuit des Harfangs servent à lever les obstacles financiers pouvant freiner le parcours scolaire des élèves de l’École secondaire des Bâtisseurs.

« Voir autant de jeunes se mobiliser et se dépasser physiquement pour soutenir leur prochain, c'est un geste fort qui témoigne de la solidarité remarquable de notre communauté. », a souligné Yannick Gagnon, député de Jonquière et président d'honneur.