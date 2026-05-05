Une conductrice prisonnière de son camion à ordures

Plus de peur que de mal pour une conductrice de camion à ordures, mardi matin à Chicoutimi. Au moment de vider le conteneur à déchets en le basculant vers l’arrière au-dessus de son camion, la conductrice a malencontreusement accroché le fil électrique qui reliait le mât à la succursale du Tim Hortons du boulevard Talbot à Chicoutimi.

Le fil s’est alors retrouvé directement en contact avec le camion. Le chef aux opérations, Jean Côté, précise que la conductrice d’expérience a alors fait ce qu’il fallait faire: elle est sagement demeurée à l’intérieur de son camion, le temps qu’une équipe d’Hydro-Québec arrive et interrompe l’alimentation électrique, ce qui duré quelques minutes.

La dame a ensuite pu sortir sans problèmes de son camion. M. Côté mentionne qu’Hydro-Québec s’affaire à réparer le tout, ce qui privera d’électricité la succursale du Tim Hortons pour une durée indéterminée.

Précision du proprio

Le franchisé du Tim Hortons en question, Kenny Gagnon, ajoute que le câble de fibre optique alimentant la succursale a aussi été sectionné, ce qui prive le bâtiment des services d’internet. Le tout devrait rentrer dans l’ordre assez promptement, les équipes étant sur place.