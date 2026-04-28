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Saguenay renonce à remplacer l’écran géant de la Place du citoyen

Émile Boudreau
Le 28 avril 2026 — Modifié à 14 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay ne remplacera pas l’écran géant de la Place du citoyen, au centre-ville de Chicoutimi, rapporte Radio-Canada. Hors service depuis près d’un an, l’équipement, installé en 2014, est désormais considéré comme trop coûteux à remplacer.

Selon l’administration municipale, une cellule de l’écran est défectueuse depuis 2024. L’ensemble du dispositif a cessé d’être utilisé complètement depuis l’été 2025. Bien que plusieurs démarches aient été entreprises afin de tenter de le réparer, les pièces nécessaires ne sont plus disponibles sur le marché. Un technicien s’est même déplacé de Québec pour évaluer les possibilités, et des discussions ont eu lieu avec des manufacturiers en Chine, sans succès.

Le remplacement complet de l’écran pourrait coûter plus de 700 000 dollars, soit davantage que le coût initial de son installation, qui s’élevait à 600 000 dollars en 2015. La décision de ne pas aller de l’avant a toutefois été prise sans que la Ville n’ait obtenu une estimation précise des coûts de remplacement.

La Place du citoyen a été inaugurée en juin 2015 sous l’administration de l’ancien maire Jean Tremblay, qui en avait fait un projet phare de son mandat. Une affiche sur le site rappelle encore aujourd’hui le budget total de réalisation, chiffré à 8,3 millions de dollars.

Le projet initial comprenait également une patinoire réfrigérée, retirée seulement deux ans après son installation. Cette décision a laissé inutilisée une salle aménagée derrière l’écran, équipée de casiers permettant aux usagers d’enfiler leurs patins.

En revanche, les jeux d’eau qui s’y trouvent demeurent populaires auprès des citoyens, particulièrement durant la saison estivale. La toilette publique, quant à elle, est accessible tous les jours de 7 h à 19 h 45.

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