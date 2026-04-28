SUIVEZ-NOUS

Mardi, 28 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 1 s

Game Over Saguenay revient pour 9e édition encore plus intense

Le 28 avril 2026 — Modifié à 07 h 45 min
Par Olivier Claveau, CKAJ 92,5

Le 2 mai de 13h à 1h et le 3 mai de 10h à 16h, le Game Over Saguenay invite les curieux et les amateurs de jeux pour sa 9e édition à l’Hôtel Le Montagnais afin de participer à une intense fin de semaine de « gaming ».

L’événement regroupera plus d’une cinquantaine de partenaires allant des boutiques régionales, aux éditeurs, aux distributeurs et manufacturiers de jeux de société en passant par des studios de jeu vidéo.

Comme à l’habitude, l’événement inclura un étage 100% dédié aux jeux de société, une salle de jeux en phase de prototype où les participants pourront aider à leur perfectionnement et une salle de jeux vidéo rétro comprenant les générations de consoles de jeux allant de la Super Nintendo à la Playstation 5.

Plusieurs activités auront lieu durant la fin de semaine comme un tournoi du classique Starcraft 2 et de Mario Kart 8 Deluxe, la découverte de nouveaux jeux de société, une arène de fusils Nerf, la traditionnelle compétition de casse-têtes, une zone interactive d’escalade organisée par Saguenay Paintball Karting, des combats de robots sumo et la rencontre d’une dizaine de concepteurs de jeux professionnels.

Mentionnons que pour la première fois en région, la Zone de jeux indie Loto-Québec débarque pour mettre à l’honneur les jeux vidéo indépendants créés au Québec. La nouvelle section sera ouverte à tous pour faire découvrir les nouveautés des studios de la province.

L’événement vise près de 1500 festivaliers, incluant des joueurs confirmés et des familles à la recherche d’activités rassembleuses.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Augmentation de la violence dans les écoles de la région
Publié à 11h00

Augmentation de la violence dans les écoles de la région

L’augmentation de la violence dans les écoles serait-elle liée à la guerre que se livrent les gangs criminalisés pour le contrôle du marché de la drogue dans la région? Forte d’une demande d’accès à l’information formulée auprès de la Sûreté du Québec (SQ), le groupe des Coops de l’information dévoile d’abord les données relatives au nombre de ...

LIRE LA SUITE

Accès Vélo : un retour bonifié pour sa 9e édition
Publié à 10h00

Accès Vélo : un retour bonifié pour sa 9e édition

La Société de transport du Saguenay (STS) a annoncé le retour de ses vélos électriques en libre-service dès lundi prochain, le 4 mai et ce, jusqu’au 1er novembre 2026, avec un réseau élargi qui facilitera davantage les déplacements actifs et combinés au transport collectif. Cet été, 96 vélos électriques répartis dans 23 stations seront ...

LIRE LA SUITE

Le fromage plus emblématique que l’érable au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Publié hier à 16h00

Le fromage plus emblématique que l’érable au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon un sondage mené par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec la firme Léger, les produits laitiers se hissent au deuxième rang des produits alimentaires emblématiques du Québec, tout juste derrière le sirop d’érable. Individuellement, le fromage est nommé comme produit emblématique par 20% des répondants, se positionnant ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES