La maison L’Issue lancera enfin son projet d’hébergement à Saguenay

La maison L’Issue, à Saguenay, pourra enfin offrir des services d’hébergement aux personnes qu’elle accompagne. Un projet pilote, qui doit s’amorcer le 15 juin prochain, permettra d’accueillir jusqu’à six femmes, rapporte Radio‑Canada. Cette offre sera toutefois limitée à une durée de 11 semaines, faute de ressources financières suffisantes.

Fondée il y a deux ans, L’Issue vient en aide aux femmes, à toute personne s’identifiant comme telle ainsi qu’aux personnes non binaires vivant des enjeux liés à la prostitution. Si l’organisme avait ouvert ses portes en 2024 avec neuf chambres disponibles, il ne disposait jusqu’ici d’aucun financement lui permettant d’offrir des nuitées.

La situation a changé grâce à une aide financière de 350 000 $ accordée par le Secrétariat à la Condition féminine. Cette somme permet aujourd’hui de concrétiser le projet d’hébergement et de mettre en place un accompagnement plus soutenu auprès de la clientèle. De plus, pour assurer le bon fonctionnement du projet pilote, l’organisme a récemment publié des offres d’emploi pour cinq intervenantes qualifiées sur les réseaux sociaux.

Les futures locataires devront se soumettre à un processus d’admission comprenant des entretiens, afin de s’assurer qu’elles comprennent bien le caractère temporaire de l’hébergement. Une date d’arrivée et une date de départ seront établies, et les participantes seront accompagnées dans leurs démarches pour se trouver un nouveau logement à la fin du projet.

Par ailleurs, L’Issue a récemment obtenu une aide de 600 000 $ du ministère de la Sécurité publique, un montant qui lui permettra de poursuivre sa mission pour les deux prochaines années. L’organisme prévoit également déposer une demande de reconnaissance auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’avoir accès au Programme de soutien aux organismes communautaires. Dans l’objectif de pérenniser ses activités, L’Issue continue aussi de solliciter l’appui de fondations et du grand public par le biais de dons.