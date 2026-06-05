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Vendredi, 05 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 46s

Une nouvelle offre de restaurant de fruits de mer à Jonquière

Le 05 juin 2026 — Modifié à 08 h 56 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le bâtiment fraîchement rénové du boulevard Harvey à Jonquière, qui abritait autrefois le commerce Aspiratex 2000 et l’agence de voyages Paradis-Saguenay, hébergera deux nouveaux commerces à vocations distinctes.

Le premier, un de la chaîne Toplà! spécialisé en pâtes, est déjà annoncé depuis un bon moment. Le deuxième, lui, offrira exclusivement une spécialité de fruits de mer. Ce sera d’ailleurs la première fois depuis longtemps qu’un restaurant de Jonquière offrira cette spécialité.

Impossible pour le moment d’obtenir davantage de détails, notamment sur l’identité précise de la chaîne qui offrira ce type de menu, fort prisé des gourmets.Une source digne de foi confirme cependant qu’on en est à l’étape des signatures finales et que le tout devrait être officialisé sous peu.

Pas de Pizza Pizza

Il n’y aura donc pas de resto de la chaîne Pizza Pizza s’installant dans ce bâtiment du 3691 boulevard Harvey, aucune personne ne s’étant montrée intéressée à y devenir le franchisé tant recherché. 

Soulignons que cette portion du boulevard Harvey, comprise entre les rues St-Jérôme et De Montfort, connaît sa part de développement commercial depuis un certain temps, ayant aussi vu apparaître un bâtiment neuf abritant un Consignaction.

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