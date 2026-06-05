Huit billets d’infraction remis pour des stationnements d’handicapés

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été dans l’obligation de sévir mercredi, relativement aux automobilistes qui utilisent illégalement les emplacements de stationnements pour personnes handicapées.

La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, indique qu'une très grande quantité de constats d’infraction ont été remis, au montant de 200$ pièce en plus des frais.

« Présentement, nous faisons beaucoup de vérifications par rapport aux stationnements pour personnes à mobilité réduite. Malgré le fait que nous faisons beaucoup de prévention et que nous avertissons les gens qu’il y aura plus de vérification des vignettes, il y a encore huit constats d’infraction qui ont été donnés dans la journée du 3 juin. », a-t-elle expliqué.

Sur les huit constats remis mercredi, quatre l’ont été sur le stationnement de l’hôpital de Chicoutimi. Rappelons que l’Opération nationale concertée (ONC) de vérification se poursuit jusqu’à dimanche.