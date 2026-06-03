Fermeture complète du pont d’aluminium d’Arvida pour des travaux

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable entreprendra d’importants travaux de réfection sur le pont d’aluminium d’Arvida, situé sur la route du Pont au-dessus de la rivière Saguenay. Le chantier s’échelonnera du 8 juin jusqu’à la fin du mois de juillet.

Les interventions prévues visent à assurer la pérennité de l’infrastructure. Elles comprendront notamment plusieurs travaux structurels ainsi que le remplacement de certains éléments composant les glissières de sécurité. Malgré ces améliorations, la limite de charge de 20 tonnes demeurera en vigueur à la suite du chantier.

Durant toute la période des travaux, le pont sera entièrement fermé à la circulation. Les automobilistes devront emprunter un détour qui sera aménagé via le boulevard du Saguenay et la rue Price.

Le ministère précise toutefois que l’accès aux sentiers du Saguenay sera maintenu pendant les travaux. Néanmoins, l’aire de stationnement située à proximité du chantier sera fortement réduite afin de répondre aux besoins opérationnels liés aux travaux.

Comme c’est souvent le cas pour des chantiers d’une telle envergure, le calendrier demeure sujet à changement. Le ministère prévient que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou même annulés en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles imprévues.