Des navettes gratuites pour faciliter les déplacements estivaux

À l’approche de la saison estivale, la Ville de Saguenay et la Société de transport du Saguenay (STS) ont chacun développer des solutions afin de simplifier les déplacements des festivaliers.

Grâce à deux initiatives, les Navettes festives de la Ville et l’offre STS Festive, les citoyens et visiteurs pourront profiter des nombreux événements culturels tout en limitant l’utilisation de leur voiture, et ce, gratuitement.

D’une part, la Ville de Saguenay, en collaboration avec Promotion Saguenay et plusieurs établissements hôteliers, mettra en place un service de navettes les fins de semaine de certains évènement, du 26 juin au 25 juillet.

Les trois arrondissements de Saguenay bénéficieront de ces circuits spéciaux desservant plusieurs sites de festivals, autant pour l’aller que pour le retour. Parmi les destinations figurent notamment la Zone portuaire, la Pulperie, le Palais des sports ainsi que le Centre des sports Jean-Claude-Tremblay.

Les points de départ varient selon les secteurs. À Jonquière, le Maxi Jonquière et le Palais des sports (ce dernier uniquement pour l’événement Jonquière en musique) serviront de terminus. Du côté de La Baie et Chicoutimi, l’aréna Marina-Larouche, le parc de la Rivière-du-Moulin et le Centre des sports Jean-Claude-Tremblay feront office de débarcadère.

Le service intègrera aussi plusieurs hôtels situés le long des parcours, dont le Delta Saguenay, l’Hôtel La Saguenéenne, Le Montagnais et l’OTL Gouverneur, facilitant ainsi les déplacements des visiteurs séjournant dans la région. La carte détaillée des trajets ainsi que les horaires complets sont accessibles sur le site Internet de la Ville de Saguenay.

Parallèlement, la Société de transport du Saguenay relance sa promotion STS Festive, qui permet aux festivaliers d’utiliser gratuitement le réseau régulier d’autobus, à l’exception du service STS GO!, pendant plusieurs événements de l’été.

Pour bénéficier de cette gratuité, les usagers doivent télécharger ou imprimer une vignette aux couleurs du festival auquel ils assistent. Celle-ci doit être présentée au moment de monter à bord de l’autobus. Les vignettes, propres à chaque événement, seront mises en ligne le site Web de la STS la veille du début des festivités et resteront disponibles durant toute leur durée.

Cette initiative s’applique à plusieurs rendez-vous populaires, dont le Jazz Fest Saguenay, Jonquière en musique, La Noce, les Grands Crus Musicaux de Saguenay, le Festival des Vins de Saguenay, le Festival des Bières du Monde, le Festival international des Rythmes du Monde et Les Grandes Veillées. Elle inclut également les célébrations de la Fête nationale du Québec ainsi que le spectacle marquant le 350e anniversaire de Chicoutimi.