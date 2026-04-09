SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 09 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 37s

Bénévoles recherchés

Une séance d’information par Premier Secours Saguenay

Sara-Léa Bouchard
Le 09 avril 2026 — Modifié à 06 h 57 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

L’organisme Premier Secours Saguenay est à la recherche de bénévoles. En ce sens, l’organisation a tenu mercredi à 19h, à la Cité St-François à Jonquière, une séance d’information pour intéresser ou recruter de nouveaux bénévoles pour leur équipe. 

Interrogé par Radio-Canada, le directeur général de Premier Secours Saguenay, André Bilodeau, indique qu’une dizaine de personnes supplémentaires seraient nécessaires pour répondre à la demande. Rappelons que l’organisme, qui a été mis sur pied en 2014, compte actuellement 21 bénévoles. L’organisation offre des services de premiers soins dans de nombreux événements d’envergure se déroulant sur le territoire de Saguenay, comme le festival Jonquière en musique et les matchs des Saguenéens.

M. Bilodeau mentionne que la rencontre d’information de mercredi permettra de présenter plus précisément l’organisme et son fonctionnement. Le directeur général spécifie également que les bénévoles, avant d’entrer en fonction, reçoivent une formation gratuite de 40 heures aux événements qui sont couverts.  

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Frédéric Boivin, le dernier taxidermiste au lac?
Publié à 8h12

Frédéric Boivin, le dernier taxidermiste au lac?

Le métier de taxidermiste pourrait bien disparaître d’ici quelques années au Lac-Saint-Jean. Frédéric Boivin qui demeure sur le Chemin de la pointe à Saint-Félicien est le seul actuellement dans le secteur qui gagne sa vie en naturalisant des animaux capturés par des chasseurs et à 50 ans, il n’a pas de relève. Son fils lui donne un coup de main ...

LIRE LA SUITE

L’ex-directeur général de Saguenay poursuit sa carrière à Trois-Rivières
Publié hier à 16h00

L’ex-directeur général de Saguenay poursuit sa carrière à Trois-Rivières

L’ancien directeur général de la Ville de Saguenay, Gabriel Rioux, poursuit sa carrière à Trois-Rivières, un mois après son départ de la région. Sa nomination qui lui permettra d’occuper la même fonction a été officialisée mardi.  Réitérons que le mandat de M. Rioux à Saguenay a été écourté après une entente approuvée par le conseil municipal, ...

LIRE LA SUITE

Saguenay modernise sa réglementation d’urbanisme
Publié hier à 15h00

Saguenay modernise sa réglementation d’urbanisme

Les élus de la Ville de Saguenay ont donné leur feu vert au dépôt d’un règlement Omnibus visant à apporter une série de modifications à la réglementation municipale en matière d’urbanisme. Le règlement regroupe près d’une centaine de changements réglementaires touchant plusieurs volets de l’aménagement du territoire. L’objectif poursuivi par la ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES