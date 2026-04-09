Une séance d’information par Premier Secours Saguenay

L’organisme Premier Secours Saguenay est à la recherche de bénévoles. En ce sens, l’organisation a tenu mercredi à 19h, à la Cité St-François à Jonquière, une séance d’information pour intéresser ou recruter de nouveaux bénévoles pour leur équipe.

Interrogé par Radio-Canada, le directeur général de Premier Secours Saguenay, André Bilodeau, indique qu’une dizaine de personnes supplémentaires seraient nécessaires pour répondre à la demande. Rappelons que l’organisme, qui a été mis sur pied en 2014, compte actuellement 21 bénévoles. L’organisation offre des services de premiers soins dans de nombreux événements d’envergure se déroulant sur le territoire de Saguenay, comme le festival Jonquière en musique et les matchs des Saguenéens.

M. Bilodeau mentionne que la rencontre d’information de mercredi permettra de présenter plus précisément l’organisme et son fonctionnement. Le directeur général spécifie également que les bénévoles, avant d’entrer en fonction, reçoivent une formation gratuite de 40 heures aux événements qui sont couverts.