Le Festival les Grandes Veillées dévoile sa programmation 2026

Le Festival les Grandes Veillées, présenté par Cogeco, lance officiellement la programmation de son édition 2026, qui se tiendra du 23 au 25 juillet à l’Agora du Village Portuaire de La Baie.

Pendant trois jours, le public est invité à profiter de spectacles gratuits dans une ambiance festive, au cœur de l’arrondissement de La Baie. L’organisation met de l’avant une programmation festive, où la musique trad et country seront à l’honneur sur la grande scène.

Rick Duff et Blue Ridge Band lanceront les célébrations jeudi, suivis vendredi de Tom Folly et David Pineau, avant une soirée de clôture réunissant Dan Daraîche et Guylaine Tanguay samedi.

En plus des spectacles, une journée familiale soulignant le 100e anniversaire des installations portuaires et ferroviaires de Rio Tinto est prévue, avec animations et activités pour tous, dont le Mixbus. L’événement proposera aussi de la danse en ligne et mise sur un mélange musical rassembleur, dans une ambiance chaleureuse à l’Agora.