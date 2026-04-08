Le point de service local de La Baie fermé jusqu’à nouvel ordre

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce que le Point de service local (PSL) de La Baie restera fermé temporairement jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été prise à la suite d’une première interruption de service survenue le 31 mars dernier, laquelle avait déjà été prolongée le 1er avril.

Selon le CIUSSS, cette fermeture est attribuable à une situation hors de son contrôle. En attendant la reprise des activités, l’établissement demande à la population de reporter tout prélèvement non urgent à une date ultérieure.

Les usagers qui avaient un rendez-vous prévu au PSL de La Baie sont invités à ne pas se présenter. Ils seront contactés par les équipes du CIUSSS afin de replanifier leur rendez-vous dès que la situation le permettra. Toutefois, pour les prélèvements jugés urgents, la clientèle est dirigée vers l’Hôpital de La Baie, où les services nécessaires demeurent accessibles.

Le CIUSSS précise qu’une évaluation de la situation est effectuée quotidiennement en vue d’une éventuelle reprise des activités du point de service. Des communications seront acheminées à la population et aux usagers concernés lors de sa réouverture.