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Jonquière

Un retour en grand pour le Domaine le Cageot

Sara-Léa Bouchard
Le 02 avril 2026 — Modifié à 11 h 54 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Un nouveau chapitre s’amorce pour le Domaine le Cageot en 2026. En effet, l’entreprise de Jonquière rouvrira officiellement dans les prochains mois, bien que le directeur de l’endroit, Pierre-Philippe Tremblay, n’ait pas précisé de date. 

Rappelons que le Domaine a déposé un avis de faillite en décembre 2025. Depuis, une nouvelle entreprise s’est portée acquéreuse de l’ensemble des actifs avec la ferme intention de poursuivre l’aventure avec l’équipe en place.

La boutique en ligne sera réactivée éventuellement et de nouvelles annonces suivront afin de tenir la population informée. Pierre-Philippe Tremblay parle d’un processus de longue haleine. 

« Oui on veut un Cageot 2.0, mais on ne voulait pas dénaturer l’essence même de l’entreprise ni la qualité des produits. », souligne-t-il.

Pierre-Philippe Tremblay admet qu’il aurait aimé ouvrir le domaine plus tôt, mais que certains éléments administratifs restaient et restent toujours à régler. 

« C’est complexe les transferts de permis. C’est une nouvelle entité donc cela nécessite de nouvelles inspections, autant au niveau provincial que fédéral. Souvent, c’est l’œuf ou la poule, un permis demande l’autre et vice-versa. Ce n’est pas simple. », explique le directeur.

Celui-ci émet d’ailleurs son ressenti à l’idée de pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec le Cageot. 

« C’est une fierté de pouvoir continuer ce beau projet-là. La qualité des produits n’avait jamais été mise en cause et on est fier de cela. C’est certain qu’il y a eu des réflexions personnelles. Moi, si je n’avais pas voulu poursuivre cette aventure-là, le Domaine le Cageot aurait peut-être pris une autre tournure. On travaille tellement fort pour continuer à faire rayonner cette entreprise-là. », a-t-il affirmé.

Pour l’occasion, le Domaine le Cageot invite la population à sa vente de préouverture, qui aura lieu les 11 et 12 avril ainsi que les 17 et 18 avril prochains, entre 9h et 16h. 

« On invite les gens à se présenter sur place, à faire des réserves et à découvrir des produits. Plusieurs personnes ne sont pas venues depuis un certain nombre d’années alors c’est l’occasion de nous redécouvrir. », a conclu Pierre-Philippe Tremblay

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