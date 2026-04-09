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Manque d'achalandage

Fermeture de la succursale Desjardins de la rue Racine en 2027

Sara-Léa Bouchard
Le 09 avril 2026 — Modifié à 08 h 33 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Une fermeture définitive est prévue en 2027 pour la succursale Desjardins située sur la rue Racine, à Chicoutimi. Une décision qui s’explique par un achalandage en chute libre et ce, depuis 2019. Les guichets automatiques présents seront aussi retirés. 

Les employés de la succursale ont appris la nouvelle en début de semaine, alors que des rencontres ont eu lieu avec les conseillers municipaux et les membres de la communauté.

Interrogée par Radio-Canada, la directrice générale de la caisse Desjardins de Chicoutimi, Céline Lapointe, indique que les employés seront transférés dans les locaux de la coopérative situés sur le boulevard Talbot, où d’importantes rénovations sont en cours. Mme Lapointe confirme que la succursale de la rue Racine fermera officiellement ses portes à l’hiver 2027, malgré la déception que cette annonce a provoquée.

Céline Lapointe émet aussi vouloir prendre le temps avec les gens qui ont des enjeux pour les accompagner au mieux dans ce processus. La DG assure avoir, depuis plusieurs semaines, des discussions avec le maire de Saguenay, Luc Boivin, ainsi que l’Association du centre-ville pour pouvoir ramener une entreprise ou une organisation qui amènera un achalandage plus fort.

En ce qui concerne les autres succursales Desjardins présentes sur le territoire saguenéen, la principale intéressée admet qu’elle ne ferme pas la porte à de futurs regroupements des services offerts en personne, les services en ligne poursuivant toujours leur croissance.  

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