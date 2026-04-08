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Mercredi, 08 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 26s

La mosquée de Chicoutimi souillée

Bruno Lapointe plaide non coupable

Sara-Léa Bouchard
Le 08 avril 2026 — Modifié à 07 h 07 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

L’homme accusé d’avoir profané la mosquée de Chicoutimi a comparu mardi au palais de justice de Chicoutimi. Bruno Lapointe a plaidé non coupable aux accusations qui pèsent contre lui. 

Rappelons qu’il lui est reproché d’avoir, le 14 octobre 2025, souillé la porte d’entrée du lieu de culte avec ses propres excréments, un geste qui avait provoqué indignation et incompréhension dans la communauté.

L’Association islamique du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait porté plainte. Le dossier avait ensuite été transmis aux policiers du Service de police de Saguenay (SPS), qui avaient ouvert une enquête. L’accusé devra donc revenir devant la cour pour la suite des procédures, le 30 juin prochain. 

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