Le parcours du combattant en construction

Le printemps apporte avec lui un début de solution au problème de la pénurie de logements à Saguenay. Une très large partie de la demande est comblée par des intérêts privés et s’adresse à une clientèle relativement aisée.

Il est question ici des 134 unités de logement de l’immeuble de dix étages Le Stellar, près du club de golf et de la troisième phase de Place du Progrès, qui offre 114 logements modernes sur le boulevard Talbot.

De l’autre côté du boulevard, le complexe Desainey de la rue du Sauvignon ajoute une cinquantaine de condos à louer à ses quelque 70 loyers déjà occupés.

On voit aussi poindre à l’horizon des loyers plus abordables, comme les habitations Coderr sur la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi et à Jonquière. D’autres logements sociaux, comme les 23 du site des Sœurs du Bon Conseil et les 39 qui s’installeront sur le site de l’ancienne église Saint-Joachim; des habitations subventionnées pour des clientèles adaptées. Des projets chers à l’ex-ministre Andrée Laforest.

Privé-public

Cette poussée impressionnante de construction de logements se produit dans un contexte plutôt défavorable pour l’industrie de la construction. On estime que le coût des matériaux a subi une augmentation d’au moins 40% depuis les cinq dernières années, sans compter que les salaires des ouvriers ont aussi subi une courbe ascendante tout comme les codes de la construction d’ailleurs.

Pour les entrepreneurs privés, passer à travers les exigences gouvernementales pour mettre un projet de l’avant s’apparente au parcours du combattant. Pour les projets du domaine public, c’est même plus dispendieux entre autres parce que, depuis l’abolition du programme Accès-Logis, on doit aussi compter sur la participation du milieu, comme le CIUSSS où d’autres organismes sociaux. L’Office municipal d’habitation estime que les logements abordables coûtent dorénavant entre 200 000 $ et 300 000 $ par porte à construire.

Opportunité

Qu’à cela ne tienne, les entrepreneurs du domaine privé voient tout de même une opportunité dans l’analyse du type de clientèle à desservir. La ville de Saguenay, tout comme l’ensemble de la région, inclut une population parmi les plus vieillissantes de la province. On n’a pas complètement freiné l’exportation des plus jeunes et ceux qui restent veulent se départir de leur maison payée pour un confortable logis exempté de travaux d’entretien dans un lieu sécuritaire, à proximité des services de santé et des commerces utilitaires. Beaucoup de ces logements modernes, style condos, tout juste livrés depuis quelques semaines, ont déjà trouvé preneurs et ceux qui restent, ne devraient pas tardé à se remplir.

Une opportunité pour la relève

Ainsi, les maisons libérées par le départ de leurs propriétaires constituent une opportunité pour les jeunes cherchant à acquérir leur première maison pour y voir grandir leur famille. L’explosion soudaine d’arrivée de nouvelles habitations à logements soutient aussi le principe de la densification des villes et diminue le taux d’inoccupation tout en gardant les prix compétitifs.

Un atout marqué pour une région qui veut attirer des investisseurs et les travailleurs qui viennent avec.