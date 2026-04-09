Fiertés régionales

Très souvent, les jeunes s'identifient à des gagnants. À une certaine époque, on pouvait voir plusieurs jeunes se prendre pour Guy Lafleur dans les rues, ou même Patrick Roy. Le hockey est notre sport régionale mais nous ne devons pas passer à côté des autres disciplines sportives, où plusieurs de nos athlètes régionaux se distinguent.

D'abord, je voudrais féliciter les Marquis Junior AA de Jonquière qui a remporté la finale régionale en cinq rencontres contre les Éperviers de Normandin. La troupe de Frédérik Malenfant a connu une saison du tonnerre avec le titre en saison régulière et celui en éliminatoires. Maintenant, elle représentera la région à la Coupe Chevrolet qui sera présentée à Mirabel.

Nos Saguenéens ont passé facilement la première ronde des séries en balayant les Mooseheads de Halifax. Comme ce fut le cas en fin de campagne, l'attaque, menée par Maxim Massé, n'a pas dérougit et la défensive a complètement fermé la porte aux adversaires. Devant le filet, l'homme de confiance de Yanick Jean, Lucas Beckman, n'a accordé que quatre buts en quatre matchs.

Au moment d'écrire ces lignes, l'adversaire des Saguenéens pour la deuxième ronde n'est pas encore connu…

Chez les Marquis de Jonquière, la première fin de semaine de la demi-finale contre les Pétroliers de Laval est maintenant chose du passé et la série est égale 1 à 1. Après une défaite sur la route, la formation jonquiéroise a rebondit de belle façon devant leurs partisans avec une victoire émotive de 3 à 2. Chose certaine, cette série est loin d'être terminée.

Mais la palme d'or va à un quatuor. Les duos des sœurs Fortin-Lafrance au curling féminin commence à faire parler de plus en plus d'elles. Après avoir représenté le Québec au Tournoi des cœurs Scotties plus tôt cette année, l'équipe dirigée par l'ancien attaquant des Marquis de Jonquière, Brandon Lafrance, a remporté la médaille d'or au championnat canadien junior, présenté la semaine dernière à Sudbury en Ontario.

Après une ronde préliminaire de sept victoires et un seul revers, les sœurs Fortin et Lafrance ont été parfaites en éliminatoires pour remporter les grands honneurs. Avec ce gain, elles représenteront le Canada au prochain championnat mondial junior en 2027.

Ce genre de performance, faite par des jeunes filles d'ici, va assurément inspirer plusieurs jeunes de la région à essayer la discipline. Même chose au niveau du patinage de vitesse. Déjà populaire depuis des décennies mais les résultats impressionnants de Valérie Maltais aux plus récents Jeux olympiques va sûrement relancer l'envie de pratiquer le patinage de vitesse.

Autre discipline que j'ai découvert récemment, le cheerleading. Tout récemment, la ville d'Alma a présenté deux compétitions scolaires, soient une locale en février et une provinciale à la fin mars. Plus d'une cinquantaine d'équipes et des centaines d'athlètes y ont participé, ce qui démontre la popularité grandissante autant au niveau primaire, du secondaire et même au collégial.

Bientôt, l'été fera son arrivée et le baseball ainsi que le soccer extérieur débuteront leur saison. Déjà, les associations de baseball régionales notent une augmentation des inscriptions chez les jeunes, même chose pour le soccer. À suivre...