Le Festival International des Rythmes du Monde dévoile sa programmation

L'organisation du Festival International des Rythmes du Monde (FIRM) dévoile la programmation de sa 24e édition, prévue du 16 au 19 juillet prochain à la Zone portuaire de Chicoutimi.

Chaque année, le FIRM attire près de 55 000 festivaliers. Avec une programmation riche et variée, comptant près de 30 spectacles répartis sur 2 scènes distinctes soit celles de Loto-Québec et d’Hydro-Québec. Le groupe KAÏN sera de passage sur la Grande Scène Loto-Québec le jeudi à 22h00 dans le cadre de sa tournée d’adieu. La première partie du spectacle laissera place à Orloge Simard. Le duo électro Montréalais Adventure Club sera de la partie le vendredi 17 juillet, suivi d’Alexisonfire le samedi et d’Éric Lapointe pour clôturer les festivités dimanche, sur le coup de 21h30.

La directrice générale du festival, Chantal Boivin, mentionne qu’un nouveau volet de l’événement sera annoncé bientôt. Parallèlement, le FIRM et le Festival des Bières du Monde (FBM) continueront leur cohabitation cette année, compte tenu des commentaires positifs des festivaliers et du succès de la formule.