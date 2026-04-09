Plusieurs investissements à venir à la ville de Saguenay

Les conseillers de la Ville de Saguenay, accompagnés du maire Luc Boivin, se sont rassemblés ce mercredi à l’Hôtel de ville sur la rue Racine pour leur mensuelle rencontre avec les citoyens et les médias. Durant cette séance, plusieurs avis de motion ont été adoptés pour aller de l’avant dans certains projets, certains dépassant le million de dollars.

Pour ce qui est des investissements, la transformation de l’église Saint-Édouard en bibliothèque du côté de La Baie avance. En effet, la Ville a adopté un avis de motion pour effectuer des travaux de décontamination sur le site.

En ajoutant les travaux en cours sur la toiture et les fenêtres de l’église, la facture s’élèvera à 3,2 M$ pour Saguenay. Une demande financière sera également faite au ministère de la Culture et de la Communications à ce sujet.

Un autre dossier chaud du secteur a été traité par le conseil municipal, alors que Luc Boivin demande au gouvernement provincial d’obtenir la somme de 183 M$ d’Ottawa pour régler le problème des PFAS. En plus de cette somme, Saguenay se dit prête à dépenser 20 M$ pour une nouvelle source d’approvisionnement d’eau. Selon le maire Boivin, ces coûts pour la nouvelle source passeront dans l’agrandissement de l’usine de filtration d’eau de Chicoutimi.

« Si l’on considère l’usine de filtration d’eau de Chicoutimi, il faut augmenter la capacité de traitement. Il faut aussi emmener les tuyaux donc ce sont des travaux qui sont extrêmement important. », a déclaré le maire de Saguenay.

En plus des avancées baieriveraines, l’arrondissement de Chicoutimi aura également accès à des investissements. Ceux-ci, d'une valeur de 3 M$, permettront de modifier la ligne d’égouts pour l’Hôpital de Chicoutimi en 2028. Luc Boivin souligne que cette somme constituera l’apport de la ville dans ce projet provincial et ajoute que Québec s’est engagé avec la capitale nordique pour également effectuer des travaux à l’Hôpital de Jonquière.

« L’intention du gouvernement du Québec, c’est de procéder à la modernisation de l’hôpital régional, j’irais même jusqu’à dire l’hôpital qui dessert le Saguenay-Lac-Saint-Jean et même la Côte-Nord. », a affirmé Luc Boivin.

Parallèlement, Saguenay a accordé 1,5 M$ à l’école secondaire Charles-Gravel pour refaire la piste de course et le gazon du terrain extérieur. Questionné par le CKAJ 92,5, le conseiller qui défend ce projet depuis ses balbutiements, Serge Gaudreault, se dit très heureux de voir enfin la lumière au bout du tunnel dans ce dossier. Il précise toutefois que le projet a pu enfin se concrétiser grâce à une modification du protocole avec le Centre de services scolaires (CSS) des Rives-du-Saguenay.