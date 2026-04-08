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L’ex-directeur général de Saguenay poursuit sa carrière à Trois-Rivières

Sara-Léa Bouchard
Le 08 avril 2026 — Modifié à 12 h 28 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

L’ancien directeur général de la Ville de Saguenay, Gabriel Rioux, poursuit sa carrière à Trois-Rivières, un mois après son départ de la région. Sa nomination qui lui permettra d’occuper la même fonction a été officialisée mardi. 

Réitérons que le mandat de M. Rioux à Saguenay a été écourté après une entente approuvée par le conseil municipal, alors que son contrat était en vigueur jusqu’en 2027. Son départ précipité aura coûté 730 000 $ aux contribuables saguenéens. La Ville a mentionné qu’elle allait payer l’équivalent du salaire de Gabriel Rioux pour les 19 mois restants à son contrat, en plus de nombreux avantages sociaux.

L’urbaniste de formation a été remplacée par Geneviève Girard, qui a accepté un contrat de quatre ans. L’ex-dg de Saguenay dit toutefois tourner la page et se dit prêt à vivre cette nouvelle expérience. La Ville de Trois-Rivières explique que cette nomination s’inscrit pleinement dans la volonté de poursuivre le développement de pratiques innovantes, tournées vers l’avenir et empreintes d’un leadership mobilisateur. 

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