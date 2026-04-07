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Mardi, 07 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 26s

Police de Saguenay

Découverte d’une somme de 30 000$ à Shipshaw

Sara-Léa Bouchard
Le 07 avril 2026 — Modifié à 10 h 01 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Le Service de police de Saguenay (SPS) informe la population qu'une importante somme d'argent, totalisant plus de 30 000 $, a été découverte le 6 avril 2026 en matinée dans l'arrondissement de Shipshaw.

Les circonstances entourant la présence de cette somme demeurent à l'étude. Une enquête est en cours afin d'en déterminer l'origine. À ce stade-ci, certaines pistes sont analysées par les enquêteurs, dont celle liée au trafic de stupéfiants.

Le SPS sollicite la collaboration du public. Toute personne qui détiendrait de l'information pertinente à cette enquête est invitée à communiquer avec le SPS au 418-699-6000. Les renseignements peuvent être transmis de façon confidentielle.

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