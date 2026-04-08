SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 08 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 35 s

La criminalité pèse de plus en plus lourd sur les PME selon un sondage

Émile Boudreau
Le 08 avril 2026 — Modifié à 09 h 06 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La criminalité représente une préoccupation grandissante pour les petites et moyennes entreprises (PME) au Canada. Selon un sondage réalisé en octobre dernier par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) auprès de ses membres, près de la moitié des propriétaires de PME affirment que la criminalité a augmenté dans leur communauté en 2025.

Ces perceptions rejoignent les données de Statistique Canada. En 2024, les vols à l’étalage de biens d’une valeur de 5 000 $ ou moins déclarés par la police ont bondi de 14 % par rapport à l’année précédente. Sur une période plus longue, la tendance est encore plus marquée : ce type de crime a augmenté de 66 % entre 2014 et 2024.

« Les entrepreneurs ne devraient pas consacrer plus de temps et d'argent à gérer le vol, le vandalisme et les risques pour la sécurité qu'à exploiter leur entreprise. La pression financière et le fardeau émotionnel qui en découlent sont épuisants. », a fait remarquer Vincent Pâquet, analyste principal des politiques à la FCEI pour le Québec.

Selon lui, les propriétaires d’entreprise sont de plus en plus nombreux à devoir investir des sommes importantes afin d’installer des caméras de sécurité ou de réparer des vitrines brisées. D’autres auraient même indiqué qu’ils préféreraient revivre la pandémie plutôt que de faire face à la criminalité actuelle.

Le sondage de la FCEI indique que les enjeux de sécurité personnelle sont également au cœur des préoccupations des PME. Près de la moitié des entrepreneurs se disent inquiets pour leur propre sécurité ainsi que pour celle de leurs employés et de leurs clients. En réponse, plusieurs ont d’ailleurs déjà mis en place des solutions, notamment en verrouillant les portes durant les heures d’ouverture, en instaurant un système de travail en binôme ou en réduisant les plages horaires où un employé se retrouve seul sur les lieux.

La FCEI presse donc les gouvernements d’agir plus concrètement. Elle réclame des sanctions plus sévères pour les récidivistes et le crime organisé, des mécanismes de signalement simplifiés, des interventions policières plus rapides ainsi que des mesures de soutien ciblées pour aider les entrepreneurs à prévenir les incidents et à s’en remettre.

« Les discours des gouvernements sur la criminalité se multiplient, mais les progrès ne comptent que lorsque les entrepreneurs se sentent plus en sécurité. », a conclu Vincent Pâquet.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

2,4 M$ pour le secteur régional de l’acier et de la manufacture
Publié à 10h00

2,4 M$ pour le secteur régional de l’acier et de la manufacture

Quatre petites et moyennes entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean œuvrant dans les secteurs de l’acier et de la manufacture recevront une aide financière totalisant plus de 2,4 millions de dollars de la part de Développement économique Canada, rapporte Radio-Canada. Ce soutien s’inscrit dans le cadre de l’Initiative régionale de réponse ...

LIRE LA SUITE

La FCEI presse Ottawa de freiner ses dépenses et de réduire la dette
Publié le 3 avril 2026

La FCEI presse Ottawa de freiner ses dépenses et de réduire la dette

Alors que le déficit du gouvernement fédéral devrait atteindre 78 milliards de dollars en 2025-2026, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) hausse le ton. À l’approche de la mise à jour économique du printemps, l’organisation exhorte Ottawa à remettre de l’ordre dans les finances publiques. Dans un nouveau rapport dévoilé ...

LIRE LA SUITE

Hausse du prix de l’essence au Saguenay
Publié le 3 avril 2026

Hausse du prix de l’essence au Saguenay

Le prix de l’essence est en hausse au Saguenay, où le litre se vend maintenant entre 1,81 $ et 1,82 $ dans plusieurs stations-services.  Selon la Régie de l’énergie, le coût d’acquisition dépasse les 1,85 $ le litre dans la région, tandis que CAA-Québec évalue le prix réaliste à la pompe à environ 1,86 $. Malgré cette hausse, les prix actuels ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES