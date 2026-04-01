Le député Yannick Gagnon exige l’aide du fédéral au plus vite

Depuis le 13 juin 2025, Loge m’entraide est en attente de l’aide du fédéral pour débuter le chantier de construction de la Coopérative d’habitation La Solidarité, qui comprend l’aménagement de 15 logements sur la rue St-Alexandre à Jonquière.

Ce financement qui traîne de la patte ne réjouit pas le député jonquiérois, Yannick Gagnon. Ayant à cœur ce dossier, ce dernier démontre un peu d’impatience quant à la lenteur d’Ottawa dans ce projet, qui pourrait faciliter les démarches entreprises par les gens de Saguenay qui sont à la recherche d’un logement.

« Cela fait dix mois que la ville leur a offert un terrain et cela fait dix mois que je me bats pour que le 3,2 millions de dollars demeure toujours vivant à Québec. Les gens ont fait des dons. Il faut nous donner une réponse. C’est une situation qui est quand même critique puisque toute ces sommes d’argents qui sont maintenu ne pourront pas l’être éternellement alors il faut qu’Ottawa réponde. », a déclaré le député.

Yannick Gagnon confirme qu’une séance de travail aura lieu prochainement entre Québec et Ottawa pour tenter de trouver une solution avec Maison Canada.

Rappelons que la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, y est allée d’une autre offensive à l’égard du premier ministre du Canada, Mark Carney, pour faire avancer les choses. 10 mois après avoir déposé une demande de prêt de 1,3 M$ et de subvention de 600 000 $ dans le programme Fonds de logement abordable, Loge m’entraide a été informé que le programme FLA n’existait désormais plus. Mme Côté a aussi annoncé la tenue d’une manifestation le 7 avril prochain, pour réclamer l’aide requise du fédéral.