SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 05 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 8 s

Loge m’entraide

Le député Yannick Gagnon exige l’aide du fédéral au plus vite

Sara-Léa Bouchard
Le 01 avril 2026 — Modifié à 07 h 32 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Depuis le 13 juin 2025, Loge m’entraide est en attente de l’aide du fédéral pour débuter le chantier de construction de la Coopérative d’habitation La Solidarité, qui comprend l’aménagement de 15 logements sur la rue St-Alexandre à Jonquière. 

Ce financement qui traîne de la patte ne réjouit pas le député jonquiérois, Yannick Gagnon. Ayant à cœur ce dossier, ce dernier démontre un peu d’impatience quant à la lenteur d’Ottawa dans ce projet, qui pourrait faciliter les démarches entreprises par les gens de Saguenay qui sont à la recherche d’un logement. 

« Cela fait dix mois que la ville leur a offert un terrain et cela fait dix mois que je me bats pour que le 3,2 millions de dollars demeure toujours vivant à Québec. Les gens ont fait des dons. Il faut nous donner une réponse. C’est une situation qui est quand même critique puisque toute ces sommes d’argents qui sont maintenu ne pourront pas l’être éternellement alors il faut qu’Ottawa réponde. », a déclaré le député.

Yannick Gagnon confirme qu’une séance de travail aura lieu prochainement entre Québec et Ottawa pour tenter de trouver une solution avec Maison Canada. 

Rappelons que la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, y est allée d’une autre offensive à l’égard du premier ministre du Canada, Mark Carney, pour faire avancer les choses. 10 mois après avoir déposé une demande de prêt de 1,3 M$ et de subvention de 600 000 $ dans le programme Fonds de logement abordable, Loge m’entraide a été informé que le programme FLA n’existait désormais plus. Mme Côté a aussi annoncé la tenue d’une manifestation le 7 avril prochain, pour réclamer l’aide requise du fédéral.   

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Il se déplace chez vous pour réparer votre auto
Publié hier à 8h00

Il se déplace chez vous pour réparer votre auto

Soluscan Mécanique Mobile offre ses services depuis près de quatre ans à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également à l’extérieur de la région. L’entreprise se déplace chez ses clients pour effectuer des réparations sur leurs automobiles, un service 100% personnalisé et offert par des passionnés en la matière.    « Toute notre équipe, on ...

LIRE LA SUITE

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire
Publié le 3 avril 2026

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire

Accompagnés de représentantes du mouvement Le communautaire à boutte, le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le député Étienne Grandmont ont interpellé la personne appelée à succéder à François Legault à la tête du gouvernement du Québec. Les deux élus demandent un changement de cap et une collaboration directe avec le milieu ...

LIRE LA SUITE

Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables
Publié le 3 avril 2026

Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables

Les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé aujourd’hui un partenariat visant la construction de près de 865 nouveaux logements abordables répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Cette initiative conjointe représente un investissement total de 200 millions de dollars. L’annonce, faite par le ministre fédéral du Logement et des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES