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Mardi, 31 mars 2026

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Temps de lecture : 44s

Le communautaire à boutte!

Une marche des bénévoles prévue à Chicoutimi

Sara-Léa Bouchard
Le 31 mars 2026 — Modifié à 08 h 40 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Dans le cadre du mouvement Le communautaire à boutte!, le Centre d’action bénévole Saguenay, le Centre d’action bénévole Entre-Êtres de Jonquière et le Centre d’action bénévole du Lac invitent les bénévoles, les organismes communautaires, les bénéficiaires et l’ensemble de la population à prendre part à une « Marche des bénévoles », mardi à 13 h 15, au départ du Hangar du Vieux-Port de Chicoutimi.

Cette marche vise à souligner l’apport essentiel des 425 000 bénévoles qui font partie intégrante du communautaire et de sa force collective. Dans la région, le bénévolat s’exerce majoritairement dans des secteurs liés au communautaire, notamment en services sociaux, en santé, en éducation, en alimentaire et au sein d’autres organismes communautaires.

Le rassemblement aura lieu à 13 h 15 au Hangar du Vieux-Port de Chicoutimi, suivi du départ à 13 h 30. Le trajet passera par le boulevard Saguenay, la rue Sainte-Anne et la rue Racine, avec un arrêt devant le CLSC, avant une arrivée à la Place du citoyen pour une prise de parole. La fin de l’activité est prévue à 15 h.

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