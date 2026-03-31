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Mardi, 31 mars 2026

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Sous-financement

Le départ de la ministre Rouleau exigé par le milieu communautaire

Le 31 mars 2026 — Modifié à 08 h 33 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) et le mouvement Le communautaire à boutte annoncent, aujourd’hui, qu’ils retirent toute leur confiance envers la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, et demandent au premier ministre de nommer un nouvel interlocuteur dès maintenant.

Le RQ-ACA mentionne que vendredi dernier, des représentants du mouvement ont assisté à un exercice d’interpellation à l’Assemblée nationale. L’organisation précise que pendant près de deux heures, la ministre Rouleau s’est contentée de défendre son bilan, plutôt que de discuter de la réelle détresse qui se vit actuellement sur le terrain.

La ministre Rouleau était accompagnée de ses deux collègues, députées d’Argenteuil et d’Abitibi-Ouest, qui ont répété à l’organisation à quel point leur gouvernement est à l'écoute et généreux, que le communautaire ne vit pas de sous-financement et qu’ils doivent être plus efficients. 

Pour cette raison, le RQ-ACA et le mouvement Le communautaire à boutte exigent la démission de la ministre de ses fonctions et la nomination d’une nouvelle personne interlocutrice, la mise en place urgente d’une table de négociation avec le premier ministre actuel ou le ou la prochaine première ministre pour travailler à un plan de rattrapage, une partie des 250 millions de dollars de la marge de manœuvre discrétionnaire dont disposera le ou la future première ministre et le maintien du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (FAACA), vital non seulement pour les groupes de défense collective des droits, mais aussi pour l’autonomie de l’ensemble du mouvement communautaire autonome.

Finalement, le milieu communautaire autonome dit demeurer debout et uni et que tant que de véritables engagements ne seront pas pris par la Coalition avenir Québec (CAQ), le mouvement maintiendra l’escalade de ses moyens de pression.

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