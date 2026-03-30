Enfant Soleil investi plus de 113 000 $ au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’organisme Enfant Soleil versera plus de 113 000 $ cette année afin d’améliorer le parcours de soins et la santé globale des enfants de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ces investissements permettront l’acquisition d’équipements spécialisés ainsi que l’aménagement d’environnements thérapeutiques adaptés aux besoins des jeunes et de leurs familles.

Au Saguenay

Parmi les projets soutenus par Enfant Soleil figure l’aménagement d’une nouvelle salle à l’Hôpital de Chicoutimi permettant aux jeunes hospitalisés en pédopsychiatrie de développer des stratégies d’autorégulation émotionnelle et d’apaisement.

Cet espace, rendu possible grâce à l’octroi de 15 000 $ de la part de l’organisme, permettra aux enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans de mieux réguler leurs émotions et de réduire l’intensité de leurs crises à l’aide d’outils sensoriels et thérapeutiques.

La salle sera équipée de coussins et de fauteuils, d’éléments sensoriels variés, d’outils concrets de gestion des émotions, d’un éclairage doux et modulable, d’images apaisantes, de musique relaxante ainsi que d’appareils d’exercices favorisant la gestion de l’impulsivité et des émotions.

« Cette salle d’apaisement nous permettra de favoriser la régulation des émotions dans un environnement calme et rassurant, propice au développement d’apprentissages durables. », a déclaré Isabelle Thériault, cheffe de l'administration des programmes ambulatoires et hospitalisation en pédopsychiatrie du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’Hôpital de Chicoutimi bénéficiera également d’un montant additionnel de 15 000 $ pour l’acquisition d’un moniteur physiologique permettant une surveillance continue et en temps réel des signes vitaux des enfants, incluant la fréquence cardiaque, la respiration, la saturation en oxygène et la température.

D’autres établissements du Saguenay profiteront aussi de l’appui d’Enfant Soleil. Le CLSC du Fjord-à-La-Baie recevra 1 500 $ pour l’achat de deux oxymètres de pouls, tandis que le CLSC de Jonquière obtiendra 12 500 $ pour aménager une salle d’intervention familiale adaptée aux besoins des jeunes et de leurs proches. Le Centre de réhabilitation en déficience physique Le Parcours se verra attribuer 51 350 $ pour l’acquisition de plusieurs équipements spécialisés, dont un analyseur électroacoustique pour les prothèses auditives, un tonomètre, un levier sur rail, un dynamomètre et du matériel de stimulation sensorielle.

Au Lac-Saint-Jean

Du côté du Lac-Saint-Jean, l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini recevra 8 500 $ pour l’achat d’une table d’examen avec balance destinée aux bébés de 0 à 18 mois, ainsi que d’un mannequin de simulation utilisé dans la formation et la gestion de crises.

Enfin, le Centre de la petite enfance Mamik, à Alma, bénéficiera d’une somme de 9 900 $ pour se doter de matériel de jeux moteurs adapté favorisant le développement et l’épanouissement des tout-petits.