Les services de radiographie fermés deux jours à l’Hôpital de Jonquière

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce une interruption temporaire des services de radiographie pour les usagers externes à l’Hôpital de Jonquière les lundi 16 et mardi 17 mars 2026.

Selon le CIUSSS, des travaux de maintenance sur l’un des appareils de radiographie de l’établissement sont indispensables afin de maintenir les standards de qualité et de sécurité des examens offerts à la population.

Durant ces deux journées, aucun usager externe ne pourra être reçu pour un examen de radiographie. Le CIUSSS précise toutefois que les examens urgents pourront être réalisés grâce à l’utilisation d’un deuxième appareil pour la durée des travaux.

L’organisation demande ainsi aux personnes ayant une radiographie prescrite d’éviter de se présenter à l’hôpital les 16 et 17 mars. Les activités régulières reprendront normalement à compter du mercredi 18 mars.