SUIVEZ-NOUS

Mardi, 10 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 51s

Saguenay

Les inscriptions sont lancées pour la Course de nuit des Harfangs 2026

Émile Boudreau
Le 10 mars 2026 — Modifié à 10 h 12 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Fondation de l’École secondaire des Bâtisseurs a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la prochaine édition de la Course de nuit des Harfangs, qui se tiendra le vendredi 8 mai 2026, de 17 h 45 à 1 h. L’événement vise cette année encore à mobiliser la communauté autour d’une cause commune : le soutien aux jeunes.

Lors de la dernière édition, la course avait permis d’amasser près de 5 000 $. Forte de ce succès, la Fondation élargit maintenant la participation au grand public, avec l’ambition de doubler la somme et d’atteindre les 10 000 $. Les entreprises locales sont également invitées à se joindre à l’effort, que ce soit en inscrivant une équipe ou en devenant partenaires de l’événement.

La course prendra la forme d’une boucle de 1 km, que les coureurs tenteront de parcourir le plus de fois possible, jusqu’à un maximum de 15 km.

« La Course de nuit des Harfangs, c'est bien plus que des tours de piste. C'est une leçon de générosité pour nos élèves qui se mobilisent pour une bonne cause. Voir des gens de tout âge courir ensemble, c'est porteur d'espoir pour l'avenir de notre jeunesse », a lancé Étienne Perron, président du conseil d’administration de la Fondation. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Qlub veut inciter Québec à quitter les médias sociaux étrangers
Publié à 18h00

Qlub veut inciter Québec à quitter les médias sociaux étrangers

La plateforme sociale québécoise Qlub appelle le gouvernement du Québec à revoir sa stratégie numérique et à cesser de diffuser ses communications officielles sur des réseaux sociaux étrangers. L’entreprise a lancé une pétition demandant une approche plus cohérente en matière de souveraineté numérique et un appui accru à l’écosystème médiatique ...

LIRE LA SUITE

Le DGE sanctionne le Parti conservateur du Québec pour affichage illégal
Publié à 16h00

Le DGE sanctionne le Parti conservateur du Québec pour affichage illégal

Élections Québec a rendu public un bilan des poursuites pénales menées par le directeur général des élections (DGE) et ayant mené à des plaidoyers de culpabilité ou à des condamnations. Parmi les dossiers récemment conclus figure celui du Parti conservateur du Québec, sanctionné en lien avec la campagne électorale provinciale de 2022. Le 30 avril ...

LIRE LA SUITE

Assurances pour animaux : une paix d'esprit... parfois à gros prix
Publié à 15h00

Assurances pour animaux : une paix d'esprit... parfois à gros prix

Propriétaires d’animaux, saviez-vous qu’il existait des assurances pour animaux? Face à la hausse marquée des frais de vétérinaires, de plus en plus de propriétaires d’animaux envisagent de souscrire une assurance pour leur chien ou leur chat. L’équipe de Protégez-Vous a contacté neuf assureurs, dont Desjardins, CAA-Québec, Costco et Trupanion. ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES