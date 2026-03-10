Les inscriptions sont lancées pour la Course de nuit des Harfangs 2026

La Fondation de l’École secondaire des Bâtisseurs a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la prochaine édition de la Course de nuit des Harfangs, qui se tiendra le vendredi 8 mai 2026, de 17 h 45 à 1 h. L’événement vise cette année encore à mobiliser la communauté autour d’une cause commune : le soutien aux jeunes.

Lors de la dernière édition, la course avait permis d’amasser près de 5 000 $. Forte de ce succès, la Fondation élargit maintenant la participation au grand public, avec l’ambition de doubler la somme et d’atteindre les 10 000 $. Les entreprises locales sont également invitées à se joindre à l’effort, que ce soit en inscrivant une équipe ou en devenant partenaires de l’événement.

La course prendra la forme d’une boucle de 1 km, que les coureurs tenteront de parcourir le plus de fois possible, jusqu’à un maximum de 15 km.

« La Course de nuit des Harfangs, c'est bien plus que des tours de piste. C'est une leçon de générosité pour nos élèves qui se mobilisent pour une bonne cause. Voir des gens de tout âge courir ensemble, c'est porteur d'espoir pour l'avenir de notre jeunesse », a lancé Étienne Perron, président du conseil d’administration de la Fondation.