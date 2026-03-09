La Fête de la bière frette rassemble des centaines de visiteurs

La 7e édition de la Fête de la bière frette a connu un vif succès dimanche après-midi à Saint‑Fulgence, alors que des centaines de personnes ont afflué sur le site de la microbrasserie Le Saint-Fût, rapporte Radio-Canada.

Habituellement présenté le premier ou le second samedi de la relâche, le festival a dû être déplacé d’une journée cette année en raison des conditions météorologiques.

Cela n’a toutefois pas refroidi les festivaliers, qui ont profité d’un après-midi riche en activités hivernales et en découvertes brassicoles. Selon l’organisation, la fête accueille généralement entre 300 et 400 personnes chaque année, une affluence qui semble s’être maintenue pour cette édition 2026.

Sur place, les visiteurs pouvaient déguster une variété de bières locales ainsi que des boissons sans alcool, le tout dans une ambiance conviviale agrémentée de grillades et d’un bar de glace, tandis que les plus jeunes ont pu profiter des glissades et de l’animation spécialement conçues pour eux.

L’un des moments forts de la journée a été la prestation du sculpteur de Sainte‑Rose‑du‑Nord, Thomas Meloche, qui a captivé les spectateurs avec une démonstration de sculpture sur glace.