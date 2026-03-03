Contact Nature presse les pêcheurs de retirer les cabanes d’ici samedi

En prévision d’un important redoux attendu au cours de la fin de semaine, l’organisme Contact Nature recommande vivement aux pêcheurs de retirer leurs cabanes des villages de pêche blanche de la baie des Ha! Ha! d’ici samedi, 13 h. La hausse des températures, combinée à des épisodes de pluie et aux fluctuations des marées, compromettra la qualité des ponts de glace au cours des prochains jours.

Selon l’organisme responsable de la gestion de la pêche blanche à Saguenay, les conditions climatiques rendront impossible la garantie d’un accès sécuritaire pour toute la durée du week-end. La formation de trous, de fissures et même de crevasses sur les ponts de glace demeure une possibilité bien réelle.

Contact Nature rappelle d’ailleurs que si des fissures venaient à apparaître, plusieurs mesures de sécurité seraient immédiatement appliquées. Parmi celles-ci, la circulation automobile ne serait autorisée qu’à marée basse, et les déplacements en véhicule seraient restreints aux seules sorties de cabanes.

« Nous souhaitons permettre à tous de profiter de la saison le plus longtemps possible, mais sans compromettre la sécurité ni risquer que des cabanes ou des véhicules soient endommagés lors de leur sortie. » peut-on lire sur la page Facebook de l’organisme.

Malgré ces contraintes, les amateurs de pêche blanche devront de toute façon retirer toutes les cabanes avant dimanche, 23 h 59. Les toilettes mobiles, quant à elles, devront être évacuées des sites jeudi et vendredi.

Encore quelques flétans disponibles

La saison n’est toutefois pas terminée pour les adeptes de pêche au flétan. Selon Radio-Canada, il reste encore six flétans atlantiques à capturer dans les eaux du fjord du Saguenay. Six pêcheurs, sélectionné selon un tirage, seront autorisés à en capturer un chacun d’ici la clôture de la saison. Contact Nature ne s’attend toutefois pas à ce que tous les flétans restants soient effectivement capturés.

Cette pêche est possible grâce au programme scientifique de Pêches et Océans Canada, qui avait octroyé un permis permettant la récolte maximale de 100 flétans dans le cadre de ce projet.