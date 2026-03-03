SUIVEZ-NOUS

Mardi, 03 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 21 s

ville de Saguenay

Julie Dufour devra assumer ses frais de justice

Le 03 mars 2026 — Modifié à 07 h 14 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L’ex-mairesse de Saguenay, Julie Dufour, qui est en attente d’une réponse du Tribunal à savoir si sa procédure d’appel contre le Directeur général des Élections du Québec (DGEQ) sera entendue, devra assumer ses frais de Justice si la Cour d’appel accepte d’entendre la cause.

C’est que le Comité exécutif de la ville de Saguenay, lors d'une réunion tenue en février, a jugé que ces frais étaient « déraisonnables » et se réserve même le droit de demander un remboursement. Le maire Luc Boivin avait d'ailleurs récemment confié au 92,5 Ma radio d'Ici qu'il regardait les façons de « fermer le robinet », jugeant que la ville avait dépensé beaucoup d'argent en raison de la gestion de l'ancienne administration.

Contacté lundi à savoir si la procédure d’appel sera finalement entendue, le DGEQ confirme qu’il n’a encore reçu aucune directive à cet effet, alors que le bureau de l’avocat de la défenderesse, Me Charles Levasseur, n’a pas fourni de réponse.

Rappelons que Julie Dufour a été reconnue coupable en août dernier sur un des trois chefs de manœuvre électorale frauduleuse, comme quoi elle avait offert en 2021 au candidat à la mairie Serge Simard de se retirer de la campagne électorale en échange de considérations futures. Le Quotidien cite que les frais d’avocat de Me Levasseur, en date du 12 février, s’élevaient à 100 000 $ pour le dossier initial et celui porté en appel.

Ainsi, la Ville cessera « l’assumation des frais occasionnés par l’assistance, la défense et pour la représentation de Madame Julie Dufour » et se réserve le droit de demander le remboursement des sommes déjà acquittées, mais ne le fera probablement pas, selon les recommandations d’un avis juridique émis antérieurement.

Rappelons aussi que deux autres avis juridiques, commandés à l’époque par le conseiller Serge Gaudreault et l’ex-ministre Andrée Laforest, recommandaient quant à eux de ne pas payer ces frais de justice.  En ce qui a trait à la procédure d’appel, une date pourrait être fixée prochainement pour entendre la cause.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec solidaire craint la tarification dynamique dans les épiceries
Publié hier à 15h00

Québec solidaire craint la tarification dynamique dans les épiceries

Québec solidaire presse l’Office de la protection du consommateur d’examiner de près les risques liés à la tarification dynamique dans les supermarchés du Québec, une pratique de fixation des prix qualifiée de déloyale par la formation politique de gauche. La demande du parti survient à la suite de l’annonce d’une entente entre Loblaw — ...

LIRE LA SUITE

Un tiers des nouveaux parents vivent de l’anxiété ou de la dépression
Publié hier à 13h00

Un tiers des nouveaux parents vivent de l’anxiété ou de la dépression

Un sondage panquébécois réalisée pour le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) révèle que de nombreux parents vivent des problèmes de santé mentale durant les deux premières années suivant la naissance de leur enfant, mais qu’une faible proportion d’entre eux sollicitent le soutien offert par les organismes communautaires. ...

LIRE LA SUITE

Recrudescence marquée du prix de l’essence
Publié hier à 12h30

Recrudescence marquée du prix de l’essence

Les frappes américaines et israéliennes en Iran pourraient faire en sorte que le prix du litre d’essence augmente indirectement dans la région et un peu partout. On observe actuellement une flambée inquiétante du prix du baril de pétrole. Le prix du Brent, par exemple, la référence en semblable matière, a augmenté de 7,5 %, passant à 78 $ le ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES