Julie Dufour devra assumer ses frais de justice

L’ex-mairesse de Saguenay, Julie Dufour, qui est en attente d’une réponse du Tribunal à savoir si sa procédure d’appel contre le Directeur général des Élections du Québec (DGEQ) sera entendue, devra assumer ses frais de Justice si la Cour d’appel accepte d’entendre la cause.

C’est que le Comité exécutif de la ville de Saguenay, lors d'une réunion tenue en février, a jugé que ces frais étaient « déraisonnables » et se réserve même le droit de demander un remboursement. Le maire Luc Boivin avait d'ailleurs récemment confié au 92,5 Ma radio d'Ici qu'il regardait les façons de « fermer le robinet », jugeant que la ville avait dépensé beaucoup d'argent en raison de la gestion de l'ancienne administration.

Contacté lundi à savoir si la procédure d’appel sera finalement entendue, le DGEQ confirme qu’il n’a encore reçu aucune directive à cet effet, alors que le bureau de l’avocat de la défenderesse, Me Charles Levasseur, n’a pas fourni de réponse.

Rappelons que Julie Dufour a été reconnue coupable en août dernier sur un des trois chefs de manœuvre électorale frauduleuse, comme quoi elle avait offert en 2021 au candidat à la mairie Serge Simard de se retirer de la campagne électorale en échange de considérations futures. Le Quotidien cite que les frais d’avocat de Me Levasseur, en date du 12 février, s’élevaient à 100 000 $ pour le dossier initial et celui porté en appel.

Ainsi, la Ville cessera « l’assumation des frais occasionnés par l’assistance, la défense et pour la représentation de Madame Julie Dufour » et se réserve le droit de demander le remboursement des sommes déjà acquittées, mais ne le fera probablement pas, selon les recommandations d’un avis juridique émis antérieurement.

Rappelons aussi que deux autres avis juridiques, commandés à l’époque par le conseiller Serge Gaudreault et l’ex-ministre Andrée Laforest, recommandaient quant à eux de ne pas payer ces frais de justice. En ce qui a trait à la procédure d’appel, une date pourrait être fixée prochainement pour entendre la cause.