La nouvelle députée de Chicoutimi sera assermentée le 3 mars

La nouvelle députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, fera officiellement son entrée à l’Assemblée nationale du Québec le mardi 3 mars 2026, lors d’une cérémonie d’assermentation.

La candidate du Parti Québécois (PQ) avait remporté, le 23 février, l’élection partielle dans Chicoutimi avec un total de 6 999 voix, soit 45,53 % des suffrages exprimés. Le scrutin, marqué par un taux de participation de 34,22 %, confirme une fois de plus l’élan péquiste : il s’agit de la quatrième élection partielle consécutive remportée par le parti.

Face à elle, les autres candidats n’ont pas réussi à rallier suffisamment d’électeurs pour freiner la progression du PQ. La conservatrice Catherine Morissette est arrivée deuxième avec 26,07 % des voix. Suivait ensuite le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), Francis Tremblay, qui a obtenu 11,98 % du vote. La libérale Tricia Murray, avec 9,13 %, et la représentante de Québec solidaire, Jeanne Palardy, avec 5,58 %.

Cette victoire offre un premier siège aux péquistes dans la circonscription de Chicoutimi depuis 2014 et au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean depuis 2018.