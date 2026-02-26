SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 43s

Lutte contre les violences sexuelles

Québec investit dans les corps policiers municipaux

Émile Boudreau
Le 26 février 2026 — Modifié à 13 h 23 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère de la Sécurité publique annonce de nouveaux moyens afin de soutenir les services de police municipaux dans la lutte contre les violences sexuelles.

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, ainsi que son adjointe parlementaire, la députée de LotbinièreFrontenac Isabelle Lecours, ont confirmé un investissement total de 6,67 M$ destiné à maintenir des effectifs spécialisés en la matière au sein de plusieurs services policiers du Québec. Parmi les organisations bénéficiaires, le Service de police de Saguenay recevra une enveloppe de 290 000 $.

Ces sommes seront réparties sur deux exercices financiers, soit 20252026 et 20262027, et permettront aux corps policiers de continuer à offrir des interventions adaptées dans les dossiers de violences sexuelles, reconnus pour leur complexité.

« La lutte contre les violences sexuelles est une priorité de notre gouvernement. Comme policier vétéran, je sais à quel point ce sont des cas complexes. Ces effectifs sont essentiels au sein des services de police, ils permettent d'intervenir plus efficacement et assurent un meilleur accompagnement des victimes. », a déclaré Ian Lafrenière.

LES PLUS LUS

