Les médecins tendent une perche au gouvernement Legault

Après avoir diminué leurs demandes de 17 % à 14,5 %, les médecins spécialistes se disent maintenant prêts à les réduire encore pour inciter le gouvernement Legault à faire un bout de chemin lui aussi. Mais malgré cette main tendue, ils s’apprêtent également à accentuer les moyens de pression.

La Presse souligne que cette sortie du président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, survient une semaine après que le premier ministre François Legault a déclaré que la demande de 14,5 % de la FMSQ n’est « pas raisonnable ». Le Dr Oliva refuse toutefois de préciser jusqu’où la Fédération des médecins est prête à aller. Il déplore que le gouvernement soit campé sur son offre de 11 %, toujours en cinq ans.

En guise de moyens de pression, les médecins spécialistes pourraient ne plus offrir de rendez-vous par l’entremise des Centres de répartition des demandes de service (CRDS), le système qui traite les requêtes des médecins de famille et des infirmières praticiennes spécialisées de première ligne. Les consultations seraient plutôt offertes par des « mécanismes alternatifs ».

Mentionnons que l’enveloppe de rémunération des médecins spécialistes s’élève, pour le moment, à 5 milliards de dollars par année.