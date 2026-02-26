SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 50s

Négociations

Les médecins tendent une perche au gouvernement Legault

Sara-Léa Bouchard
Le 26 février 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Après avoir diminué leurs demandes de 17 % à 14,5 %, les médecins spécialistes se disent maintenant prêts à les réduire encore pour inciter le gouvernement Legault à faire un bout de chemin lui aussi. Mais malgré cette main tendue, ils s’apprêtent également à accentuer les moyens de pression.

La Presse souligne que cette sortie du président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, survient une semaine après que le premier ministre François Legault a déclaré que la demande de 14,5 % de la FMSQ n’est « pas raisonnable ». Le Dr Oliva refuse toutefois de préciser jusqu’où la Fédération des médecins est prête à aller. Il déplore que le gouvernement soit campé sur son offre de 11 %, toujours en cinq ans.

En guise de moyens de pression, les médecins spécialistes pourraient ne plus offrir de rendez-vous par l’entremise des Centres de répartition des demandes de service (CRDS), le système qui traite les requêtes des médecins de famille et des infirmières praticiennes spécialisées de première ligne. Les consultations seraient plutôt offertes par des « mécanismes alternatifs ».

Mentionnons que l’enveloppe de rémunération des médecins spécialistes s’élève, pour le moment, à 5 milliards de dollars par année.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le maire Luc Boivin fait le bilan
Publié à 20h07

Le maire Luc Boivin fait le bilan

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a profité ce jeudi d’un conseil extraordinaire de l’arrondissement de Chicoutimi en matinée pour inviter les membres des médias pour un retour sur ses 100 premiers jours comme premier magistrat de la ville et pour présenter les projets qui seront mis de l’avant dans les prochains mois. Luc Boivin a abordé en ...

LIRE LA SUITE

En production dans les prochaines semaines
Publié à 19h30

En production dans les prochaines semaines

Dans les prochaines semaines, des travailleurs de la société Rio Tinto devraient produire les premiers lingots d'aluminium dans 96 nouvelles cuves, prévues dans le projet d’agrandissement des cuves AP-60. Selon le Quotidien, la multinationale avait annoncé un projet de 1,9 G$ en 2023, qui voulait ajouter 96 cuves de technologies AP-60 au sein de ...

LIRE LA SUITE

Soutien au Service de police de Saguenay
Publié à 18h30

Soutien au Service de police de Saguenay

Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement clair à lutter contre les violences sexuelles. Afin de soutenir les capacités d’intervention du Service de police de Saguenay, le ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, ainsi que le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, annoncent des moyens ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES