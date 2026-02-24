Une réforme bâclée, selon la filière agroalimentaire

Un regroupement d’associations issues de la filière agroalimentaire se mobilise pour dénoncer le modèle actuel pour la collecte sélective, qui est intenable pour les agriculteurs. Le regroupement en demande d’ailleurs une correction immédiate.

Pour certaines entreprises, leurs factures à assumer pour le nouveau régime, mis en place par le gouvernement du Québec en février 2025, ont vu leur valeur exploser en une année, avec des hausses pouvant atteindre entre 75% et 350%. Une dizaine d’associations économiques et de regroupements de producteurs, représentant l’ensemble des maillons de la chaîne agroalimentaire, dénoncent la catastrophe en cours qui s’intensifiera, si le cadre réglementaire imposé n’est pas modifié rapidement.

À l’unanimité, ces associations réclament une intervention immédiate au plus tard le 20 juin. Le regroupement mentionne que le choc financier et opérationnel de cette réforme est majeur pour tout le Québec. Les nombreuses entreprises agroalimentaires précisent que plutôt de simplifier et de moderniser le système, cette nouvelle collecte sélective étrangle un grand nombre d’entreprises, où certaines voient leurs coûts bondir jusqu’à quatre fois en trois ans.

Mentionnons que selon eux, cette pression inédite, qui menace directement la viabilité des entreprises dans ce domaine, se répercutera inévitablement sur le prix du panier d’épicerie et compromet même l’atteinte des objectifs environnementaux initiaux.