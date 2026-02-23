Valérie Maltais fait honneur à sa région

Les jeux olympiques de Milan-Cortina passeront à l’histoire comme étant ceux ayant permis à l’athlète saguenéenne Valérie Maltais de remporter trois médailles, la faisant devenir l’athlète de la région la plus décorée des jeux, à égalité avec le patineur Marc Gagnon.

La baieriveraine a également conclu ces jeux en étant la porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture dimanche soir en Italie. Le Canada conclut donc sa participation au 8e rang avec 21 médailles, 5 d’or, 7 d’argent et 3 de bronze.