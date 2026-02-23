Le Parti québécois largement en tête selon les premiers résultats

Un peu plus d’une heure après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats de l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi indiquent une avance marquée de la candidate du Parti Québécois, Marie-Karlynn Laflamme.

Les bureaux de vote, ouverts de 9 h 30 à 20 h, ont accueilli un taux de participation nettement inférieur à celui de l’élection générale de 2022. À 20h40, celui-ci atteignait 31,71 %, soit environ la moitié du taux enregistré au même moment lors du précédent scrutin.

À la même heure, les résultats allaient comme suit : Marie-Karlynn Laflamme du Parti Québécois (45,07%), Catherine Morissette du Parti conservateur (25,49%), Francis Tremblay de la Coalition avenir Québec (13,36%), Tricia Murray du Parti libéral du Québec (10,19%), Jeanne Palardy de Québec solidaire (4,48%), Olivier Dion de Climat Québec (0,99%) et François Sabourin du Parti populaire du Québec (0,42%).

Les conservateurs progressent

Une donnée marquante de la soirée jusqu’à présent est la progression notable du Parti conservateur du Québec. Leur candidate, Catherine Morissette, bien connue dans la région pour avoir été mairesse de Saint-David-de-Falardeau et candidate à la mairie de Saguenay, a obtenu un appui bien supérieur au précédent candidat de sa formation politique lors des élections générales de 2022, soit 8%. D’ailleurs, le sondage Pallas Data, commandé par le parti au cours de la campagne, prévoyait un appui de 23 % après répartition des indécis.

Malgré les résultats actuels, le chef conservateur Éric Duhaime et sa candidate se sont montrés optimistes.

« Nous? On est contents de la façon que ça se déroule tout de même », a lancé le chef conservateur, sans concéder la victoire, alors que Radio-Canada prévoyait déjà la victoire du Parti Québécois à 20h08. « On a récolté un total de 8% du vote pour notre parti dans Chicoutimi lors de la dernière élection de 2022. Et là, on triple carrément notre pourcentage avec 25%. », a-t-il ajouté.

Catherine Morissette confirme aussi qu'elle sera « assurément de retour » pour l'élection générale d'octobre 2026.

La CAQ en recul

La performance de la Coalition avenir Québec attire également l’attention. Le candidat Francis Tremblay, étudiant et employé du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, se retrouve pour l’instant en troisième position.

Il s’agit d’un recul important pour le parti, qui avait réalisé en 2018 son meilleur résultat dans cette circonscription. L’ex-ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, avait alors obtenu 62,28 % des voix. Sa démission en septembre dernier, dans la foulée de sa candidature à la mairie de Saguenay, a déclenché la tenue de cette élection partielle.