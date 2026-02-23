SUIVEZ-NOUS

Lundi, 23 février 2026

Économie

Temps de lecture : 49s

Projet pilote

Québec élargi les heures d’ouverture des commerces de détail

Émile Boudreau
Le 23 février 2026 — Modifié à 16 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place, dès le 11 mars 2026, d’un projet pilote d’un an visant à prolonger les heures d’ouverture des établissements commerciaux non alimentaires.

Cette initiative permettra aux commerces de détail (boutiques, magasins spécialisés, quincailleries, marchés et autres) d’ouvrir leurs portes de 6 h à 21 h, sept jours sur sept, à l’exception des jours fériés. Certains établissements d'alimentation, pharmacies et commerces qui bénéficient d'une exemption ne seront pas concernés par ce projet pilote.

Ce dernier met d’ailleurs fin à trois autre projets pilotes débuté depuis octobre 2025 à Gatineau, Laval et SaintGeorges. Ceux-ci autorisaient déjà les commerces non alimentaires à rester ouverts jusqu’à 20 h les samedis et dimanches, également sur une base volontaire. Ces initiatives avaient été déployées pour un an, mais elles seront remplacées à compter de mars par ce cadre élargi et uniforme pour l’ensemble du Québec.

Avec cette mesure, Québec souhaite offrir une plus grande marge de manœuvre aux commerçants, en leur permettant d’adapter leurs plages horaires aux besoins de leur clientèle.

Rappelons que le Québec est l'un des seuls États en Amérique du Nord à légiférer sur les heures d'ouverture des commerces.

