La CCISF rappelle l’importance des blocs énergétiques en région

Face à l’incertitude entourant l’allocation future des ressources énergétiques au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord (CCISF) lance un appel à la prudence et à l’action.

L’organisation rappelle que le maintien des blocs énergétiques dans la région constitue un enjeu stratégique majeur pour soutenir la diversification économique et assurer le développement de projets structurants.

« Notre région fait l’objet d’un grand dynamisme économique qui lui donne le potentiel de se positionner comme un leader dans la transition énergétique. Cependant, sans une sécurisation de l’approvisionnement énergétique, il nous sera impossible de mener à bien les projets d’envergure qui nous animent et qui permettraient de mieux desservir l’ensemble du Québec, tel que le Corridor du Nord canadien », affirme Sandra Rossignol, présidente-directrice générale de la CCISF.

Une table ronde régionale pour discuter de l’avenir énergétique

Dans ce contexte, la CCISF organisera prochainement une table ronde, en collaboration avec la Chambre de commerce du Canada (CCC). L’événement se veut une occasion pour les acteurs de la région de se faire entendre sur le rôle que le Saguenay–Lac-Saint-Jean peut jouer dans l'avenir énergétique du Canada.

« La transition vers une économie verte est une tendance de fond indéniable. Les moyens nécessaires, soit l’approvisionnement en énergie propre, le sont tout autant. C’est pourquoi il est si crucial que la Chambre rassemble la communauté d’affaires sur la question afin d’illustrer l’importance de notre région », affirme Sandra Rossignol.

Cette rencontre est la deuxième d’une série de tables rondes initiées par le Conseil sur la sécurité énergétique de la CCC pour donner suite à la publication du rapport La vision énergétique du Canada : un plan directeur pour la sécurité, la prospérité et l’unité nationale. La première fut organisée à Yellowknife en novembre 2025 et était consacrée aux défis énergétiques du Nord canadien.

« Le Saguenay est l'une des régions les plus stratégiques du pays. Hydroélectricité, corridors d'exportation, projets en énergie propre : les atouts sont là. Mais dans un contexte de tensions tarifaires et d'instabilité commerciale, une région aussi dépendante des marchés d'exportation ne peut pas se permettre l'inaction. », explique Bryan Detchou, directeur principal des ressources naturelles, de l’environnement et de la durabilité à la CCC.