Marie-Karlynn Laflamme, victorieuse

Une ambiance festive, des applaudissements tonitruants et bien des drapeaux québécois s’élevaient à l’hôtel Le Montagnais, lundi soir. À l'issue de cette élection partielle dans Chicoutimi, c’est l’ex-rectrice de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Marie-Karlynn Laflamme, qui a pu crier victoire.

Il s’agit d’une quatrième victoire consécutive pour le Parti québécois (PQ), au terme d’une élection partielle. Mme Laflamme l’emporte donc avec près de 50% des intentions de vote. Au deuxième rang, Catherine Morissette pour le Parti conservateur du Québec (PCQ), qui précède de peu la grande gagnante avec quart des votes. Francis Tremblay, de la Coalition Avenir Québec (CAQ), termine au troisième rang avec 15% des votes.

Marie-Karlynn Laflamme devient ainsi la septième députée péquiste à l'Assemblée Nationale.

Plus de détails à venir.