Saguenay accueille l’initiative « En route vers ma région »

Promotion Saguenay a accueilli aujourd’hui, à l’Hôtel Chicoutimi, l’initiative « En route vers ma région », un projet créé par l’organisme INICI, en collaboration avec Investissement Québec.

Cette démarche vise à encourager l’établissement durable de travailleurs issus de l’immigration dans les différentes régions du Québec, tout en soutenant les entreprises locales aux prises avec des besoins criants de main‑d’œuvre.

Dans cette optique, une cinquantaine de demandeurs d’asile déjà installés au Québec ont quitté Montréal pour Saguenay afin de participer à une activité de rencontres professionnelles avec des employeurs de la région.

Durant l’événement, une dizaine d’entreprises à la recherche de main‑d’œuvre non spécialisée ont eu l’occasion de mener des entretiens avec des candidats présélectionnés par INICI. Les participants ont également assisté à des conférences portant sur les réalités régionales du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean.

« Avec les enjeux de main‑d’œuvre actuels et la volonté croissante de travailleurs issus de l’immigration de s’établir en région, des initiatives comme celle-ci proposent une solution différente et adaptée au contexte actuel qui permettent aux entreprises locales d’avoir accès à des travailleurs motivés et disponibles. », a expliqué Éric Larouche, président du conseil d’administration de Promotion Saguenay.