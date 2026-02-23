SUIVEZ-NOUS

Lundi, 23 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 43s

Location d'aéronefs

Ottawa injecte 316,7 M$ dans la lutte contre les feux de forêt

Émile Boudreau
Le 23 février 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après une année 2025 marquée par la deuxième pire saison de feux de forêt de l’histoire du pays, Ottawa annonce un nouvel investissement pour renforcer la capacité de lutte aérienne contre les incendies.

Le gouvernement fédéral consacrera 316,7 millions de dollars additionnels sur cinq ans au Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), l’organisme responsable de coordonner les ressources entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires.

Le CIFFC utilisera ce financement pour assurer la location d'aéronefs de lutte contre les feux de forêt et la gestion de leur déploiement dans les provinces et les territoires les plus affectés. Ces appareils, utilisés pour déverser de l'eau ou des produits ignifugeants dans des zones difficiles d'accès ou faire de la surveillance afin d’aider les équipes au sol, devraient être pleinement opérationnels dès la saison des feux de forêt 2026.

Depuis 2019, le gouvernement fédéral a investi près de 1 milliard de dollars pour renforcer la résilience face aux feux de forêt et améliorer leur gestion dans l'ensemble du pays.

