Mardi, 17 février 2026

Faible participation au vote par anticipation dans Chicoutimi

Le 17 février 2026 — Modifié à 10 h 35 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le taux de participation au vote par anticipation dans la circonscription de Chicoutimi culmine à 11 % à l’issue des deux journées prévues avant l’élection partielle, rapporte RadioCanada. Les électeurs pouvaient se rendre aux urnes dimanche et lundi dernier.

Ce pourcentage représente environ la moitié du taux enregistré lors des élections générales québécoises d’octobre 2022. À ce moment, après les deux jours de vote par anticipation, la participation approchait les 24 % dans Chicoutimi. La comparaison est tout aussi frappante avec la précédente élection partielle tenue dans la circonscription d’Arthabaska, où le vote par anticipation avait atteint 26 %.

Le jour officiel du scrutin est prévu pour le lundi 23 février, moment où la participation finale pourra être évaluée. Pour assurer le bon déroulement de cette journée, 450 travailleurs électoraux seront mobilisés dans l’ensemble de la circonscription.

