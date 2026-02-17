Le budget du cabinet du maire revu à la hausse

Le cabinet du maire de Saguenay, Luc Boivin, disposera cette année d’un budget salarial totalisant 677 000 $, auquel s’ajoute la rémunération du maire fixée à 170 000 $, pour un montant global de 847 000 $. C’est ce que rapportait récemment Radio-Canada, révélant une hausse importante par rapport aux années précédentes.

Cette augmentation découle de l’absence d’un cabinet d’opposition. Comme aucun élu de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) n’a été reconduit lors de l’élection du 5 novembre dernier, la totalité des sommes prévues pour l’opposition revient désormais au cabinet du maire, résultant d’un budget additionnel de 270 000 $ pour l’administration Boivin. Lors du dernier mandat, l’ERD recevait 290 000 $ annuellement, malgré la présence d’un seul élu, Marc Bouchard.

Trois nouveaux attachés politiques dans les arrondissements

Avec ce budget additionnel, le cabinet du maire se voit ajouté trois postes d’attachés politiques assignés aux différents arrondissements de la ville de Saguenay. Chacun d’eux touche une rémunération de 75 000 $.

De plus, chacun d’eux disposes de fonctions additionnelles : À Chicoutimi, l’attaché est également responsable des relations avec les médias. À Jonquière, il prend en charge les relations avec les événements. À La Baie, le mandat inclut les relations avec les organismes paramunicipaux.

Des ressources expérimentées au sein du cabinet

Le cabinet du maire s’appuie également sur l’expertise de son directeur, Jacques Fortin, dont le salaire s’élève à 120 000 $. S’ajoute à cela un poste d’adjoint exécutif, rémunéré 8 667 $ par mois dans le cadre d’un contrat forfaitaire. Cet emploi est occupé par Jean-François Boivin, ancien directeur général de la Ville de Saguenay, qui avait déjà épaulé Luc Boivin durant la campagne électorale.

Le cabinet a aussi octroyé un contrat forfaitaire à l’avocat Claude Lemieux, d’une valeur initiale de 48 000 $. Toutefois, une résolution du comité exécutif datée du 2 février porte plutôt ce montant à 52 000 $, tout en laissant la porte ouverte à d’éventuels mandats additionnels.

La Ville justifie cette décision par le besoin du cabinet du maire d’avoir à sa disposition un accompagnement juridique dans sa prise de décision afin de prévenir la judiciarisation de certains dossiers.

Claude Lemieux a notamment accompagné le maire Luc Boivin lors de son déplacement à Ottawa la semaine dernière. Ce dernier était également en compagnie de Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay et proche collaboratrice du maire.