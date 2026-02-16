Vote par anticipation: bon achalandage

La circonscription électorale de Chicoutimi vit depuis dimanche son vote par anticipation à pleine mesure.

Beaucoup de citoyens se sont montrés pressés de voter pour leur prochaine personne qui les représentera à l’Assemblée nationale pour les huit prochains mois. Mentionnons que sept candidats sont en lice dont Catherine Morissette (PCQ), Marie-Karlynn Laflamme (PQ), Jeanne Palardy (QS), Francis Tremblay (CAQ), Olivier Dion (Climat Québec), François Sabourin (PPQ) et Tricia Murray (libérale).

L’élection partielle se tient à huit mois de l’élection générale, qui elle est prévue le 5 octobre prochain. Près de 48 000 électeurs peuvent se prévaloir de leur droit de vote à l’hôtel La Saguenéenne, au Centre Joseph-Nio et au Chantier du Père Alex, de 9h30 à 20h. Le jour du vote officiel a lieu le lundi 23 février.

Rappelons que la circonscription est sans député depuis le 4 septembre dernier, alors qu’Andrée Laforest avait choisi de quitter ses fonctions pour tenter sa chance dans l’aventure électorale municipale.