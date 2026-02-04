Le Québec confronté à un fardeau plus lourd que le reste du pays

C’est en ce mercredi 4 février que la Journée mondiale contre le cancer est soulignée afin de rappeler l’ampleur des défis liés à cette maladie et l’importance de soutenir les personnes touchées, de reconnaître le travail des chercheurs et des professionnels de la santé. Cette journée se veut également un appel à l’action, particulièrement au Québec, où la situation demeure plus préoccupante qu’ailleurs au Canada.

En effet, selon le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2025, la province affiche le taux d’incidence du cancer le plus élevé au Canada, tant chez les hommes que chez les femmes. Un constat alarmant pour la Société canadienne du cancer, qui insiste sur l’urgence d’intensifier et d’adapter les actions de prévention, les soins et les politiques publiques aux réalités propres à la population québécoise.

Les cancers du poumon, du sein, de la prostate et colorectal demeurent les plus fréquemment diagnostiqués. Le cancer du poumon, en particulier, continue de représenter un lourd fardeau, avec près de 11 000 nouveaux cas chaque année dans la au Québec seulement.

Malgré les progrès réalisés dans la recherche, le dépistage et les traitements, la mortalité associée à ce type de cancer demeure élevée : le Québec se classe au deuxième rang du pays pour les hommes et au troisième pour les femmes.

Autre tendance préoccupante, la hausse des diagnostics chez les personnes de moins de 50 ans représentent désormais 9 % des nouveaux cas.