Une façon de faire peu orthodoxe à Saguenay

Des employés de la voirie de Saguenay sont à s’affairer à retirer les décorations de Noël des lampadaires dans certains secteurs de la ville. Or, une vidéo captée par l’équipe du 92,5 Ma radio d’Ici montre clairement le travailleur demeurer dans la nacelle aérienne du camion, pendant que ce dernier se déplace d’un poteau à l’autre.

Interrogé sur la légalité de demeurer dans une nacelle pendant que le camion est en mouvement, le conseiller municipal et président de la Commission des Travaux publics, Serge Gaudreault, à qui nous avons transmis la vidéo, s’est montré catégorique: un travailleur ne doit pas demeurer dans une nacelle pendant que le camion est en mouvement.

Selon les règles de santé et sécurité (CNESST), la nacelle doit être complètement abaissée et vide avant tout déplacement du véhicule, sauf pour des ajustements très mineurs prévus par le fabricant et à très basse vitesse. Circuler avec une personne dans la nacelle représente un risque sérieux de chute ou de renversement et n’est pas conforme aux pratiques sécuritaires. Le conseiller Gaudreault ajoute que la CNESST pourrait, en visionnant les images, sévir à l’endroit des travailleurs impliqués dans l’opération.